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01 вересня 2019, неділя, 20:11 11
Європа 2019-09-01T23:15:01+03:00
Українські Новини
Дуда заявив, що Польща вимагатиме від Німеччини грошей за Другу світову війну

Дуда заявив, що Польща вимагатиме від Німеччини грошей за Другу світову війну

Польща найближчим часом "виставить рахунок" Німеччини за шкоду, заподіяну під час Другої світової війни. Про це заявив польський президент Анджей Дуда під час пам'ятних заходів з нагоди 80-ї річниці нападу Німеччини на Польщу, передає Der Spiegel.

Дуда підкреслив, що репараційні виплати з боку Німеччини є "питанням відповідальності і моралі", оскільки Друга світова війна завдала великої шкоди Польщі.

За словами президента Польщі, у 2017 році в країні була створена парламентська комісія з питань репарацій. Комісія вже найближчим часом оприлюднить свою остаточну доповідь щодо загальної кількості репарацій, які повинна буде виплатити Німеччина.

Крім того, Дуда зазначив, що, незважаючи на події минулого, Польща і Німеччина зараз мають хороші відносини, які є "прикладом для наслідування".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликав Польщу приєднатися до відновлення Донбасу.

Президент Німеччини попросив вибачення у Польщі за Другу світову війну.

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