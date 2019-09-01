Президент Германии попросил прощения у Польши за Вторую мировую войну

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности в ходе Второй мировой войны в Польше.\r\nОб этом Штайнмайер сказал в воскресенье, 1 сентября, во время церемонии памяти жертв Второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь, пишет DW.\r\n"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения", - сказал Штайнмайер во время своей речи, цитирует агентство новостей dpa. Эти слова президент ФРГ произнес на немецком и польском языках.\r\nОтносительно совершенного немцами во время Второй мировой войны федеральный президент подчеркнул: "Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история". Впоследствии он добавил, что ответственность немцев за Вторую мировую войну "не пройдет".\r\nВ то же время Штайнмайер указал на то, что несмотря на все ужасы истории Польша и Германия сумели протянуть друг другу руку примирения. "Мы крайне благодарны за эту протянутую руку, за готовность Польши совместно идти по пути примирения", - сказал Штайнмайер. Президент ФРГ также отметил, что Германия стремится идти по этому пути примирения вместе с Польшей.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=cduNUKDslgo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПамятное мероприятие в городе Велюнь состоялось 1 сентября рано утром еще до восхода солнца. Кроме Штайнмайера, в нем принял также участие и президент Польши Анджей Дуда. В своем выступлении Дуда подчеркнул, что "Вторая мировая война изменила мир" и об этом никогда нельзя забывать. Кроме того, он поблагодарил немецкого коллегу, что тот прибыл в Велюнь и заглянул правде в глаза.\r\n1 сентября 1939 в 4:40 самолеты люфтваффе Гитлера начали массированные бомбардировки этого польского города. Хотя Велюнь не имел никакого военного или стратегического значения, это польский город, который в то время насчитывало около 15 000 жителей, понес огромные разрушения. Тогда от немецких бомб погибли более тысячи горожан - мужчин, женщин и детей, напоминает информагентство epd. Интенсивные бомбардировки, продолжавшиеся много часов, разрушили до 70 процентов города. Центр Велюня было разрушено на 90 процентов. Дуда назвал бомбардировку этого города самолетами люфтваффе террористическим нападением и "варварством".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1KQhyZXL6us" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВсего для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, проводимых в Польше, прибыло более 250 приглашенных иностранных гостей. Среди гостей канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), премьер-министр Франции Эдуар Филипп и премьер-министр Бельгии и будущий президент Европейского Совета Шарль Мишель, представители Еврокомиссии, а также президент Украины Владимир Зеленский и главы государств и правительств таких стран, как Чехия, Литва, Словакия, Хорватия и Венгрия.\r\nВ списке приглашенных был и президент США Дональд Трамп. Однако из-за приближения урагана "Дориан" к побережью США он отказался приехать. США будет представлять на этих памятных мероприятиях вице-президент Майк Пенс.\r\nМероприятия по чествованию жертв крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества состоятся в Варшаве и в Гданьске.\r\nНапомним, ранее Германия отклонила требования Польши в возобновлении выплаты репараций.