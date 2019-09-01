Президент Германии попросил прощения у Польши за Вторую мировую войну

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности в ходе Второй мировой войны в Польше.

Об этом Штайнмайер сказал в воскресенье, 1 сентября, во время церемонии памяти жертв Второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь, пишет DW.

"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения", - сказал Штайнмайер во время своей речи, цитирует агентство новостей dpa. Эти слова президент ФРГ произнес на немецком и польском языках.

Относительно совершенного немцами во время Второй мировой войны федеральный президент подчеркнул: "Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история". Впоследствии он добавил, что ответственность немцев за Вторую мировую войну "не пройдет".

В то же время Штайнмайер указал на то, что несмотря на все ужасы истории Польша и Германия сумели протянуть друг другу руку примирения. "Мы крайне благодарны за эту протянутую руку, за готовность Польши совместно идти по пути примирения", - сказал Штайнмайер. Президент ФРГ также отметил, что Германия стремится идти по этому пути примирения вместе с Польшей.

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Памятное мероприятие в городе Велюнь состоялось 1 сентября рано утром еще до восхода солнца. Кроме Штайнмайера, в нем принял также участие и президент Польши Анджей Дуда. В своем выступлении Дуда подчеркнул, что "Вторая мировая война изменила мир" и об этом никогда нельзя забывать. Кроме того, он поблагодарил немецкого коллегу, что тот прибыл в Велюнь и заглянул правде в глаза.

1 сентября 1939 в 4:40 самолеты люфтваффе Гитлера начали массированные бомбардировки этого польского города. Хотя Велюнь не имел никакого военного или стратегического значения, это польский город, который в то время насчитывало около 15 000 жителей, понес огромные разрушения. Тогда от немецких бомб погибли более тысячи горожан - мужчин, женщин и детей, напоминает информагентство epd. Интенсивные бомбардировки, продолжавшиеся много часов, разрушили до 70 процентов города. Центр Велюня было разрушено на 90 процентов. Дуда назвал бомбардировку этого города самолетами люфтваффе террористическим нападением и "варварством".

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Всего для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, проводимых в Польше, прибыло более 250 приглашенных иностранных гостей. Среди гостей канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), премьер-министр Франции Эдуар Филипп и премьер-министр Бельгии и будущий президент Европейского Совета Шарль Мишель, представители Еврокомиссии, а также президент Украины Владимир Зеленский и главы государств и правительств таких стран, как Чехия, Литва, Словакия, Хорватия и Венгрия.

В списке приглашенных был и президент США Дональд Трамп. Однако из-за приближения урагана "Дориан" к побережью США он отказался приехать. США будет представлять на этих памятных мероприятиях вице-президент Майк Пенс.

Мероприятия по чествованию жертв крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества состоятся в Варшаве и в Гданьске.

Напомним, ранее Германия отклонила требования Польши в возобновлении выплаты репараций.