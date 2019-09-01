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01 вересня 2019, неділя, 19:50 17
Зовнішня політика 2019-09-01T21:45:01+03:00
Українські Новини
США продовжать підтримувати Україну в питаннях безпеки і територіальної цілісності, - віце-президент США Пенс

США продовжать підтримувати Україну в питаннях безпеки і територіальної цілісності, - віце-президент США Пенс

Зеленський та Пенс. Фото: прес-служба Президента
Зеленський та Пенс. Фото: прес-служба Президента

Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну в питаннях безпеки і територіальної цілісності.

Про це сказав віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Польщі, яку транслював канал FoxNews, передають Українські Новини.

Він зазначив, що США з 2014 року підтримують народ України та її територіальну цілісність.

"Ми і далі продовжимо підтримувати народ України, зокрема з питань безпеки та територіальної цілісності, включаючи Крим", - запевнив Пенс.

Він сказав, що під час зустрічі з Зеленським хоче обговорити прогрес у реалізації "мінських домовленостей", питання безпеки, енергонезалежності, прогрес у проведенні реформ в Україні, а також можлива співпраця в питаннях енергетики та економіки.

Пенс передав Зеленському привітання від Президента США Дональда Трампа з сильним стартом як Президента України.

Зеленський запевнив Пенса, що він і його команда налаштовані не тільки боротися з корупцією, але і перемогти її і дати можливість бізнесу та економіці працювати в Україні.

Президент України також заявив, що він і його команда хочуть запустити всі головні реформи, яких очікують українці, протягом першого року їх влади.

Зеленський подякував США за надану фінансову і військову допомогу Україні.

Він висловив надію, що в Україні скоро буде світ, і запевнив, що все для цього робить.

Як повідомляли Українські Новини, Бельгія підтримує відновлення "нормандського формату" в переговорах по Донбасу.

Також Зеленський закликав Польщу приєднатися до відновлення Донбасу.

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