США продовжать підтримувати Україну в питаннях безпеки і територіальної цілісності, - віце-президент США Пенс

Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну в питаннях безпеки і територіальної цілісності.

Про це сказав віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Польщі, яку транслював канал FoxNews, передають Українські Новини.



Він зазначив, що США з 2014 року підтримують народ України та її територіальну цілісність.



"Ми і далі продовжимо підтримувати народ України, зокрема з питань безпеки та територіальної цілісності, включаючи Крим", - запевнив Пенс.



Він сказав, що під час зустрічі з Зеленським хоче обговорити прогрес у реалізації "мінських домовленостей", питання безпеки, енергонезалежності, прогрес у проведенні реформ в Україні, а також можлива співпраця в питаннях енергетики та економіки.



Пенс передав Зеленському привітання від Президента США Дональда Трампа з сильним стартом як Президента України.



Зеленський запевнив Пенса, що він і його команда налаштовані не тільки боротися з корупцією, але і перемогти її і дати можливість бізнесу та економіці працювати в Україні.



Президент України також заявив, що він і його команда хочуть запустити всі головні реформи, яких очікують українці, протягом першого року їх влади.



Зеленський подякував США за надану фінансову і військову допомогу Україні.



Він висловив надію, що в Україні скоро буде світ, і запевнив, що все для цього робить.



Як повідомляли Українські Новини, Бельгія підтримує відновлення "нормандського формату" в переговорах по Донбасу.



Також Зеленський закликав Польщу приєднатися до відновлення Донбасу.