Бельгия поддерживает возобновление "нормандского формата" в переговорах по Донбассу, - Офис Президента

Королевство Бельгия поддерживает возобновление "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в переговорах по Донбассу.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.



Согласно ему, 1 сентября в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.



"Премьер-министр Бельгии положительно оценил возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках "нормандского формата", - сказано в сообщении.



Также Мишель положительно оценил стремление украинской власти активизировать борьбу с коррупцией.



В свою очередь Зеленский поблагодарил Бельгию за помощь в реабилитации участников войны на Донбассе.



Как сообщали Українськi Новини, Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Президента Владимира Зеленского с формированием нового состава Кабинета Министров и обсудил подготовку к встрече в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) в сентябре.