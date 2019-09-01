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01 сентября 2019, воскресенье, 17:08 29
Внешняя политика 2019-09-01T17:09:10+03:00
Українські Новини
Бельгия поддерживает возобновление "нормандского формата" в переговорах по Донбассу, - Офис Президента

Бельгия поддерживает возобновление "нормандского формата" в переговорах по Донбассу, - Офис Президента

Зеленский и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Фото: пресс-служба Офиса Президента
Зеленский и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Королевство Бельгия поддерживает возобновление "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в переговорах по Донбассу.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 1 сентября в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.

"Премьер-министр Бельгии положительно оценил возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках "нормандского формата", - сказано в сообщении.

Также Мишель положительно оценил стремление украинской власти активизировать борьбу с коррупцией.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Бельгию за помощь в реабилитации участников войны на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Президента Владимира Зеленского с формированием нового состава Кабинета Министров и обсудил подготовку к встрече в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) в сентябре.

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