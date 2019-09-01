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01 вересня 2019, неділя, 16:38 10
Політика 2019-09-01T17:45:01+03:00
Українські Новини
Нардепи від "Слуги народу" не знають, що таке САП

Нардепи від "Слуги народу" не знають, що таке САП

Сергій Гривко. Скріншот: YouTube/BIHUS info
Сергій Гривко. Скріншот: YouTube/BIHUS info

Троє з чотирьох нардепів від "Слуги народу" в перший день роботи нової Верховної Ради не змогли розшифрувати абревіатуру САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура).

Про це повідомляє УП з посиланням на Bihus.Info.

Так, нардеп Сергій Гривко на прохання розшифрувати абревіатуру САП сказав: "Я ще вчуся, вибачте, але я не розшифрую".

Ще один депутат Денис Герман зміг розшифрувати абревіатуру ДБР (Державне бюро розслідувань), але не знав, що таке САП і АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів). Прізвище керівника САП Назара Холодницкого йому також було незнайоме.

Депутат Ольга Коваль також не змогла розшифрувати абревіатуру САП.

"Я чула, але я боюся помилитися", - сказала вона.

Крім того, депутат Андрій Клочко не зміг відповісти, що таке АРМА.

"Я знаю, але не буду зараз відповідати", - сказав він.

Не змогла розшифрувати абревіатуру АРМА також депутат Аліна Загоруйко. Проте вона знала, чим відрізняється САП та ДБР, а також хто очолює САП і НАБУ.

Ще один депутат від "Слуги народу" Дмитро Костюк, який хоче працювати в аграрному комітеті, не зміг сказати, скільки квадратних метрів землі на одному гектарі (10000 - ред.).

"А от не буду відповідати на питання. Тому що за одним питанням буде друге, потім третє, а потім підуть такі питання, які ну зовсім не буду знати", - сказав він.



Нагадаємо, 29 серпня нова Рада 9-го скликання набула повноважень і відкрила 1-у сесію. Перша сесія Ради 9-го скликання триватиме до лютого, друга відкриється 4 лютого.

Тим часом Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

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