Бойовики відмовилися гарантувати безпеку для відновлення мосту в Станиці Луганській

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що російські окупанти продовжують саботувати початок відновлення моста в Станиці Луганській.

Про це йдеться повідомленні пресцентру Операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зокрема, 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила в доступі до зруйнованої частини моста на ділянці розведення №1 "Станиця Луганська" представникам "Укртраснмоста", - наголошується в ньому.

У зв'язку з відмовою у доступі представники "Укртрансмоста" не змогли вивчити ділянку моста для визначення обсягів подальших відновлювальних робіт.

Крім того, станом на 1 вересня планувалися роботи з демонтажу та вивезення конструкцій моста, прибирання будівельного сміття.

Українська сторона через спеціальну моніторингову місію Організації з безпеки і співробітництва в Європі сповістила окупаційні збройні формування про готовність до проведення робіт.

У відповідь було отримано відмову в гарантії безпеки, яку було мотивовано нібито відсутністю детального плану відновлювальних робіт.

Українська сторона СЦКК підкреслила, що такі дії окупаційної адміністрації свідчать про цілеспрямоване недотриманні збройними формуваннями Росії та її найманцями своїх зобов'язань.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики побудували біля мосту в Станиці Луганській нову споруду і зривають розведення сил.

Раніше українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській.