Бойовики відмовилися гарантувати безпеку для відновлення мосту в Станиці Луганській

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що російські окупанти продовжують саботувати початок відновлення моста в Станиці Луганській.\r\nПро це йдеться повідомленні пресцентру Операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Зокрема, 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила в доступі до зруйнованої частини моста на ділянці розведення №1 "Станиця Луганська" представникам "Укртраснмоста", - наголошується в ньому.\r\nУ зв'язку з відмовою у доступі представники "Укртрансмоста" не змогли вивчити ділянку моста для визначення обсягів подальших відновлювальних робіт.\r\nКрім того, станом на 1 вересня планувалися роботи з демонтажу та вивезення конструкцій моста, прибирання будівельного сміття.\r\nУкраїнська сторона через спеціальну моніторингову місію Організації з безпеки і співробітництва в Європі сповістила окупаційні збройні формування про готовність до проведення робіт.\r\nУ відповідь було отримано відмову в гарантії безпеки, яку було мотивовано нібито відсутністю детального плану відновлювальних робіт.\r\nУкраїнська сторона СЦКК підкреслила, що такі дії окупаційної адміністрації свідчать про цілеспрямоване недотриманні збройними формуваннями Росії та її найманцями своїх зобов'язань.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики побудували біля мосту в Станиці Луганській нову споруду і зривають розведення сил.\r\nРаніше українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській.