Зеленський закликав Польщу приєднатися до відновлення Донбасу

Президент Володимир Зеленський закликає Польщу приєднатися до відновлення інфраструктурних об'єктів на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, під час дводенного візиту в Польщу Зеленський провів зустріч з керівником Ради міністрів Польщі Матеушом Моравецьким.

"Глава української держави запросив Польщу до участі в інвестиційних проектах з відновлення інфраструктури Донбасу", - йдеться в повідомленні за підсумками зустрічі.

На зустрічі також йшлося про можливості використання польського СПГ-терміналу в Свіноуйсьце для диверсифікації поставок газу в Україну.

Крім того, сторони відзначили важливість проведення найближчим часом засідання Міжурядової українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський і Президент Польщі Анджей Дуда побудувати пам'ятник примирення на кордоні.

31 серпня Україна, Польща і США підписали меморандум про диверсифікацію джерел поставок природного газу і підвищення енергетичної безпеки України.