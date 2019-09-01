Зеленський закликав Польщу приєднатися до відновлення Донбасу

Президент Володимир Зеленський закликає Польщу приєднатися до відновлення інфраструктурних об'єктів на Донбасі.\r\nПро це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, під час дводенного візиту в Польщу Зеленський провів зустріч з керівником Ради міністрів Польщі Матеушом Моравецьким.\r\n"Глава української держави запросив Польщу до участі в інвестиційних проектах з відновлення інфраструктури Донбасу", - йдеться в повідомленні за підсумками зустрічі.\r\nНа зустрічі також йшлося про можливості використання польського СПГ-терміналу в Свіноуйсьце для диверсифікації поставок газу в Україну.\r\nКрім того, сторони відзначили важливість проведення найближчим часом засідання Міжурядової українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський і Президент Польщі Анджей Дуда побудувати пам'ятник примирення на кордоні.\r\n31 серпня Україна, Польща і США підписали меморандум про диверсифікацію джерел поставок природного газу і підвищення енергетичної безпеки України.