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31 серпня 2019, субота, 22:50 16
Президент 2019-08-31T22:52:18+03:00
Українські Новини
Зеленський закликав прийняти законопроект, що захищає мови і права нацменшин України

Зеленський закликав прийняти законопроект, що захищає мови і права нацменшин України

Володимир Зеленський. Скріншот програми телеканалу 1+1
Володимир Зеленський. Скріншот програми телеканалу 1+1

Президент України Володимир Зеленський вважає, що необхідно розробити законопроект про захист прав меншин. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1".

Зеленський додав, що в законопроекті повинні бути визначені мова та віра меншин, а щодо армії, то він заявив, що вона лише одна - українська.

"Мені здається, що повинен бути такий законопроект, який захищає їхні права. Якщо людина знає українську мову, вивчає, якщо він для нього не рідна, але він намагається його знати, але для нього рідна українська, російська, угорська, яка різниця? І діти цієї людини вони вже всі говорять українською. Чи онуки. А якщо цей чоловік працював 40, 50 років на цю країну? Якщо так було, він працював на Україну, коли вона була ще у складі СРСР, він що, не людина? Щось змінилося? Тому треба захищати права меншин, я впевнений. Знайти цю модель, про яку я сказав", - сказав Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко заяву про Богдана про російську мову на Донбасі назвав проросійським реваншем.

Тим часом Володимир Зеленський проти утисків російської мови і мов інших нацменшин.

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