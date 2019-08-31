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31 серпня 2019, субота, 22:30 117
Президент 2019-08-31T22:42:13+03:00
Українські Новини
МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним

МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним

Президент Володимир Зеленський розповів про своїх перших контактах з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним і анонсував особисту зустріч з ним. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу 1+1, якому відзвітував про своїх перших 100 днів роботи на посаді президента.

Згідно з повідомленням телеканалу, Зеленський звинуватив колишніх співробітників МЗС України в тому, що вони "не допускали" його переговори з Путіним.

"Для них - не дай бог зараз моряки повернуться з-за розмови Зеленського з Путіним, не дай бог таке станеться. Я за це їх і ... не хочу говорити про моє ставлення до них. Тому я вирішив йому зателефонувати. Ми познайомилися, у нас була розмова близько 30 хвилин", - сказав Зеленський.

За його словами, говорили про ситуацію в Донбасі, про обмін полоненими.

"Він говорив мені інформацію, якою він володіє, я йому говорив про інформацію, яку я знаю. І це різні інформації про те, що відбувається на Донбасі. У нас був, я думаю, предметна розмова, тому що ми визначили, яким чином і в який термін ми повинні повернути наших хлопців", - сказав президент.

Зеленський стверджує, що подзвонити Путіну вимагали від нього близькі українських політв'язнів.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, про що Богдан постійно шепоче йому на вухо. А ще про те, напивався він за ці сто днів президентства, як він поставився до поїздки Андрія Богдана в Сен-Тропе на День незалежності України і про те, що новий уряд України має знизити "комуналку", інакше його виженуть.

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