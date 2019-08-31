Після своєї ж прохання про режим тиші бойовики обстріляли українські позиції, є поранений

Бойовики обстріляли українські позиції після власної прохання про режим тиші до 16:00, 1 український військовослужбовець поранений.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, в 13:30 в районі Зайцево незаконні збройні формування запросили в української сторони режим тиші до 16:00 з метою забрати тіла загиблих членів розвідувально-диверсійної групи, нещодавно знищеної бійцями полку "Азов".\r\nУкраїнська сторона підтвердила запит.\r\n"Але ворог мав іншу мету - скористатись затишшям, приспати пильність і нанести удар по нашим підрозділам. З цією метою він, порушуючи режим тиші, зухвало почав обстріл із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.\r\nВ результаті обстрілу 1 український військовий отримав поранення.\r\nЙому була надана медична допомога, стан здоров'я оцінюється як середньої тяжкості.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, под Широкіно бойовики скинули гранату з безпілотника: також під вогонь обстрілу потрапив КПВВ "Майорське".\r\nТакож 26 серпня на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим тиші, в результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.