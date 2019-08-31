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31 серпня 2019, субота, 21:13 32
Силові структури 2019-08-31T22:45:01+03:00
Українські Новини
Після своєї ж прохання про режим тиші бойовики обстріляли українські позиції, є поранений

Після своєї ж прохання про режим тиші бойовики обстріляли українські позиції, є поранений

Бойовики обстріляли українські позиції після власної прохання про режим тиші до 16:00, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в 13:30 в районі Зайцево незаконні збройні формування запросили в української сторони режим тиші до 16:00 з метою забрати тіла загиблих членів розвідувально-диверсійної групи, нещодавно знищеної бійцями полку "Азов".

Українська сторона підтвердила запит.

"Але ворог мав іншу мету - скористатись затишшям, приспати пильність і нанести удар по нашим підрозділам. З цією метою він, порушуючи режим тиші, зухвало почав обстріл із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

В результаті обстрілу 1 український військовий отримав поранення.

Йому була надана медична допомога, стан здоров'я оцінюється як середньої тяжкості.

Як повідомляли Українські Новини, под Широкіно бойовики скинули гранату з безпілотника: також під вогонь обстрілу потрапив КПВВ "Майорське".

Також 26 серпня на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим тиші, в результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

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