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29 августа 2019, четверг, 09:06 119
Силовые структуры 2019-08-29T10:00:03+03:00
Українські Новини
Под Широкино боевики сбросили гранату с беспилотника: также под огонь обстрелов попал КПВВ "Майорское",

Под Широкино боевики сбросили гранату с беспилотника: также под огонь обстрелов попал КПВВ "Майорское",

Боевики 14 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 28 августа, включая гуманитарный дорожный коридор в районе пункта пропуска "Майорское", потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українські Новини.

"28 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.

Позиции ООС обстреливались из запрещенного "минскими договоренностями" оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В одном из случаев, в 12:25 был совершен обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут", представлявший угрозу мирному населению и персоналу, который находился на КПВВ "Майорское", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреляли позиции Вооруженных сил вблизи Лебединского, Павлополя, Водяного, Широкино, Новолуганского, Зайцево, Новотошковского, Пивденного и Майорска.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

Потери со стороны боевиков не уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе с начала "хлебного перемирия" погибли восемь бойцов ВСУ.

Ранее, 26 августа, на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

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