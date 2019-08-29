Под Широкино боевики сбросили гранату с беспилотника: также под огонь обстрелов попал КПВВ "Майорское",

Боевики 14 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 28 августа, включая гуманитарный дорожный коридор в районе пункта пропуска "Майорское", потерь среди украинских военнослужащих нет.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українські Новини.\r\n"28 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.\r\nПозиции ООС обстреливались из запрещенного "минскими договоренностями" оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\n"В одном из случаев, в 12:25 был совершен обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут", представлявший угрозу мирному населению и персоналу, который находился на КПВВ "Майорское", - говорится в сообщении.\r\nКроме того, боевики обстреляли позиции Вооруженных сил вблизи Лебединского, Павлополя, Водяного, Широкино, Новолуганского, Зайцево, Новотошковского, Пивденного и Майорска.\r\n"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.\r\nПотери со стороны боевиков не уточняются.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на Донбассе с начала "хлебного перемирия" погибли восемь бойцов ВСУ.\r\nРанее, 26 августа, на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов один украинский военный получил ранение.