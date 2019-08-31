ДБР зловило 4 осіб, що вимагають $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі"

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало 4 осіб за підозрою у вимаганні 570 тис. доларів у колишнього співробітника державного підприємства "Укрспецекспорт" за сприяння в призначенні на посаду в ДК "Укроборонпром".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в м.Києві, спільно з Військовою прокуратурою викрили групу осіб, які вимагали 570 тис. доларів США від колишнього співробітника державної компанії "Укрспецекспорт" за сприяння в його призначенні на керівну посаду в державний концерн "Укроборонпром", - йдеться в ньому.

Зазначається, що 4 людей було затримано в одному з офісів по вул. Банковій під час передачі частини коштів у розмірі 250 тис. доларів.

Згідно з повідомленням, підозрювані представлялися довіреними особами Президента Володимира Зеленського, що перебувають на керівних посадах в Офісі Президента.

Затриманим готується вручення повідомлень про підозру, а також подання до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

Справа кваліфікується як шахрайство в особливо великих розмірах (ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу).

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче, щоб НАБУ і ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.

Також Зеленський пропонує закріпити в Конституції повноваження Президента призначати директора НАБУ та ДБР.