Зеленский предлагает закрепить в Конституции полномочия Президента назначать директора НАБУ и ГБР

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде закрепить в Конституции полномочия Президента по назначению и увольнению директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде в четверг под №1014, передают Українськi Новини.

Текст документа пока не обнародован, но он зарегистрирован под названием "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)".

Как сообщали Українськi Новини, в ходе кампании по выборам Президента на то время эксперт команды Зеленского по правоохранительной сфере, а нынче - депутат Рады от "Слуги народа", будущий председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский выступал против назначения Президентом директоров НАБУ и ГБР.

По его мнению, это неконституционные полномочия, которые должны быть изменены в профильном законе.