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29 августа 2019, четверг, 16:39 383
Президент 2019-08-29T16:40:15+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагает закрепить в Конституции полномочия Президента назначать директора НАБУ и ГБР

Зеленский предлагает закрепить в Конституции полномочия Президента назначать директора НАБУ и ГБР

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде закрепить в Конституции полномочия Президента по назначению и увольнению директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде в четверг под №1014, передают Українськi Новини.

Текст документа пока не обнародован, но он зарегистрирован под названием "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)".

Как сообщали Українськi Новини, в ходе кампании по выборам Президента на то время эксперт команды Зеленского по правоохранительной сфере, а нынче - депутат Рады от "Слуги народа", будущий председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский выступал против назначения Президентом директоров НАБУ и ГБР.

По его мнению, это неконституционные полномочия, которые должны быть изменены в профильном законе.

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