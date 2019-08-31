Зеленський хоче скасувати вихід під заставу для звинувачених у тяжких корупційних злочинах

Президент України Володимир Зеленський вніс як невідкладний законопроект "Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо вдосконалення положень кримінального процесуального законодавства". Про це повідомляє "Країна".

Цей проект закону являє собою набір змін у Кримінальний процесуальний кодекс, закони "Про Національне антикорупційне бюро", "Про експертизу" і навіть в закон "Про радиочастнотном ресурсі".

Одна з найбільш істотних новацій - вносяться зміни в положення КПК щодо застави для підозрюваних у корупційних злочинів.

У законопроекті прописано положення, що слідчий суддя може не визначати грошову заставу як альтернативну триманню під вартою запобіжних заходів щодо тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів.

тобто, в такому випадку підозрюваного чекає безальтернативний арешт.

Проте формулювання "може не визначати" зовсім не означає "зобов'язаний не визначати" і ця норма знову ризикує стати не паханным полем для зловживань і договорняків з суддями про альтернативу у вигляді застави.

Нагадаємо, що Зеленський хоче, щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.

Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі.