Зеленський хоче скасувати вихід під заставу для звинувачених у тяжких корупційних злочинах

Президент України Володимир Зеленський вніс як невідкладний законопроект "Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо вдосконалення положень кримінального процесуального законодавства". Про це повідомляє "Країна".\r\nЦей проект закону являє собою набір змін у Кримінальний процесуальний кодекс, закони "Про Національне антикорупційне бюро", "Про експертизу" і навіть в закон "Про радиочастнотном ресурсі".\r\nОдна з найбільш істотних новацій - вносяться зміни в положення КПК щодо застави для підозрюваних у корупційних злочинів.\r\nУ законопроекті прописано положення, що слідчий суддя може не визначати грошову заставу як альтернативну триманню під вартою запобіжних заходів щодо тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів.\r\nтобто, в такому випадку підозрюваного чекає безальтернативний арешт.\r\nПроте формулювання "може не визначати" зовсім не означає "зобов'язаний не визначати" і ця норма знову ризикує стати не паханным полем для зловживань і договорняків з суддями про альтернативу у вигляді застави.\r\nНагадаємо, що Зеленський хоче, щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.\r\nЗеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі.