На Мінському масиві масштабна пожежа в новобудові: чорний стовп диму видно по всьому Києву

Сьогодні, 31 серпня, у Києві горить ще не побудований житловий комплекс. Пожежа сталася на будівництві житлового комплексу на вулиці Бережанській у Оболонському районі. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Оболонського району, жителі публікують відео з пожежею.\r\nЗокрема, видно, що серед вже побудованих будинків піднімається чорний дим.\r\nВогонь охопив 100 квадратних метрів утеплювача. Пожежу вдалося загасити.\r\nЖитловий комплекс знаходиться на стадії будівництва і поки не заселений.\r\nНа місці працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.\r\nПричини займання поки невідомі. У ДСНС поки не дають інформацію про спалах.\r\n\r\n\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=EaoxUyLCQR4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1A1qFnpeFXbqqLdvc_FIk5wJFAPjt7PdLHSkAchZjrQ828HqwctnKHewI" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=EaoxUyLCQR4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1A1qFnpeFXbqqLdvc_FIk5wJFAPjt7PdLHSkAchZjrQ828HqwctnKHewI" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше на Троєщині горіла будівля на березі озера. Там зберігався інвентар для відпочинку в альтанках.\r\nУ Києві сталася пожежа в п'ятиповерхівці, є загиблий і травмовані.