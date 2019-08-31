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  • На Мінському масиві масштабна пожежа в новобудові: чорний стовп диму видно по всьому Києву
31 серпня 2019, субота, 14:22 15
Події 2019-08-31T16:30:02+03:00
Українські Новини
На Мінському масиві масштабна пожежа в новобудові: чорний стовп диму видно по всьому Києву

На Мінському масиві масштабна пожежа в новобудові: чорний стовп диму видно по всьому Києву

Сьогодні, 31 серпня, у Києві горить ще не побудований житловий комплекс. Пожежа сталася на будівництві житлового комплексу на вулиці Бережанській у Оболонському районі. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Оболонського району, жителі публікують відео з пожежею.

Зокрема, видно, що серед вже побудованих будинків піднімається чорний дим.

Вогонь охопив 100 квадратних метрів утеплювача. Пожежу вдалося загасити.

Житловий комплекс знаходиться на стадії будівництва і поки не заселений.

На місці працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Причини займання поки невідомі. У ДСНС поки не дають інформацію про спалах.

https://www.youtube.com/watch?v=EaoxUyLCQR4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1A1qFnpeFXbqqLdvc_FIk5wJFAPjt7PdLHSkAchZjrQ828HqwctnKHewI" frameborder="0" allowfullscreen>

Раніше на Троєщині горіла будівля на березі озера. Там зберігався інвентар для відпочинку в альтанках.

У Києві сталася пожежа в п'ятиповерхівці, є загиблий і травмовані.

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