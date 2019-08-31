підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • В Житомирській області сталася потрійна ДТП, серед п'яти постраждалих є депутат
31 серпня 2019, субота, 13:03 7
Події 2019-08-31T13:09:09+03:00
Українські Новини
В Житомирській області сталася потрійна ДТП, серед п'яти постраждалих є депутат

В Житомирській області сталася потрійна ДТП, серед п'яти постраждалих є депутат

Вчора ввечері в Житомирській області сталася аварія за участю вантажівки та двох легковиків, в результаті якої постраждали п'ятеро осіб. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"30 серпня ввечері на 111 км автодороги Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та двох легковиків. В результаті травми різного ступеня тяжкості отримали п'ять осіб. Поліція почала розслідування обставин події", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що близько 17:50 на трасі Київ-Чоп, поблизу м. Коростишів, 25-річний водій "Міцубісі", який прямував зі столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся в правій смузі руху з вантажівкою "Камаз", що їхала попереду. Від удару автомобіль перекинувся, а його праве переднє колесо відпало від конструкції і рухаючись, потрапило в автомобіль"Фольксваген", який їхав позаду.

В результаті травми різного ступеня важкості отримали п'ять осіб, водії "Міцубісі" і "Камазу" і три пасажири легковика. Двох з них, 25-річну дружину водія і 39-річного чоловіка, було госпіталізовано до Коростишівської лікарні. Серед травмованих також 43-річний народний депутат.

Відкрито кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" (ст. 286 ККУ).

Як повідомляли Українські Новини, под Житомиром сталася масштабна ДТП з чотирма загиблими.

Раніше в Житомирській області сталася масштабна ДТП: постраждали 24 людини.

Більше новин про: ДТП постраждалі в ДТП ДТП у Житомирській області

Архів
Новини
У центрі Києва в ТЦ "накрили" підпільне казино, роботі якого "сприяли" правоохоронці 13:29
В Житомирській області сталася потрійна ДТП, серед п'яти постраждалих є депутат 13:03
Під час пожежі на підприємствах близько Львова згоріли 10 автомобілів 12:44
Зеленський відновив на посаді голову райадміністрації в Київській області, якого звільнив Порошенко в 2017 12:37
Суд відправив під домашній арешт 2 затриманих у справі обвалу будинку у Дрогобичі Львівської області 12:18
більше новин
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП
Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49
Обмін полоненими завершився: звільнені українці повертаються до Києва 06:27
Рада призначила міністром інфраструктури Криклія 02:04
Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні 08:00
більше новин
Китай звинувачує США у втручанні у внутрішні справи України 18:51
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні 08:00
Рада має намір скасувати депутатську недоторканність 00:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok