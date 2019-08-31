В Житомирській області сталася потрійна ДТП, серед п'яти постраждалих є депутат

Вчора ввечері в Житомирській області сталася аварія за участю вантажівки та двох легковиків, в результаті якої постраждали п'ятеро осіб. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"30 серпня ввечері на 111 км автодороги Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та двох легковиків. В результаті травми різного ступеня тяжкості отримали п'ять осіб. Поліція почала розслідування обставин події", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що близько 17:50 на трасі Київ-Чоп, поблизу м. Коростишів, 25-річний водій "Міцубісі", який прямував зі столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся в правій смузі руху з вантажівкою "Камаз", що їхала попереду. Від удару автомобіль перекинувся, а його праве переднє колесо відпало від конструкції і рухаючись, потрапило в автомобіль"Фольксваген", який їхав позаду.

В результаті травми різного ступеня важкості отримали п'ять осіб, водії "Міцубісі" і "Камазу" і три пасажири легковика. Двох з них, 25-річну дружину водія і 39-річного чоловіка, було госпіталізовано до Коростишівської лікарні. Серед травмованих також 43-річний народний депутат.

Відкрито кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" (ст. 286 ККУ).

Як повідомляли Українські Новини, под Житомиром сталася масштабна ДТП з чотирма загиблими.

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