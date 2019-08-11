Под Житомиром произошло масштабное ДТП с четырьмя погибшими

В Житомирской области на трассе Шепетовка - Чуднов - Бердичев произошла смертельная авария, в которой погиб правоохранитель.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Авария произошла вчера поздно вечером в г. Чуднов, "ВАЗ" и "Пежо" столкнулись лоб в лоб. За рулем последней машины находился 29-летний старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУНП. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате аварии водитель "ВАЗ" и 55-летний пассажир погибли на месте аварии, водителя "Пежо" и 55-летнюю пассажирку "ВАЗ" госпитализировали в Чудновскую больницу. Впоследствии пострадавшие скончались в больнице.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Все материалы дела передадут в ГБР.

Напомним, ранее в Полтавской области в результате столкновения двух автобусов погибли два человека, еще один - получил ранение.