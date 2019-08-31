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31 серпня 2019, субота, 12:12 12
Суспільство 2019-08-31T14:00:02+03:00
Українські Новини
З завтрашнього дня всі КПВВ на Донбасі переходять на осінній режим роботи

З завтрашнього дня всі КПВВ на Донбасі переходять на осінній режим роботи

КПВВ
КПВВ "Гнутово". Фото: штаб ООС

З завтрашнього дня, 1 вересня, всі КПВВ в районі операції Об'єднаних сил на Донбасі переходять на осінній графік роботи. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"З 1 вересня контрольні пункти в'їзду - виїзду в районі Операції Об'єднаних сил переходять на осінній графік роботи. Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюватиметься щоденно з 07.00 до 18.30", - йдеться в повідомленні.

За осіннім графіком будуть функціонувати такі дорожні коридори: "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ" - КПВВ Золоте; "Горлівка - Бахмут" - КПВВ Майорське; "Донецьк - Курахове" - КПВВ Мар'їнка; "Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)" - КПВВ Новотроїцьке; "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь" - КПВВ Гнутово (с. Харчовик) "Станиця-Луганська - Щастя - Новоайдар" - КПВВ Станиця Луганська.

Наголошується, що сьогодні, 31 серпня, всі КПВВ на лінії розмежування функціонують в штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 06.00 до 20.00.

Загалом упродовж минулої доби через КПВВ було 41,7 тисячі осіб і 5,2 тисячі транспортних засобів.

Як повідомляли Українські Новини, на пункті пропуску "Станиця Луганська" запустили електромобіль для підвезення громадян.

Раніше в Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.

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