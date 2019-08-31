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  • Аккаунт засновника Twitter зламали і публікували від його імені расистські висловлювання
31 серпня 2019, субота, 10:26 5
Життя 2019-08-31T10:36:02+03:00
Українські Новини
Аккаунт засновника Twitter зламали і публікували від його імені расистські висловлювання

Аккаунт засновника Twitter зламали і публікували від його імені расистські висловлювання

Твіттер. Фото: twitter.com
Твіттер. Фото: twitter.com

Вчора ввечері, 30 серпня, невідомі зламали аккаунт засновника соціальної мережі Twitter Джека Дорсі і публікували від його імені образливі повідомлення. Про це повідомляє прес-служба Twitter.

Так, повідомляється, що на сторінці Дорсі опублікували близько 15 твітів з нецензурною лексикою та расистськими заявами.

Компанії Twitter все ж вдалося відновити доступ до аккаунту Дорсі.

Стало відомо, що невідомі отримали доступ до облікового запису завдяки номеру мобільного телефону, до якого була прив'язана сторінка. Телефон потрапив до рук зловмисників через контроль безпеки оператора мобільного зв'язку, що дозволило стороннім особам складати і відправляти твіти за допомогою текстових повідомлень з номера телефону".

Як повідомляли Українські Новини, представники WhatsApp заявили про масштабну хакерську атаку, під час якої було встановлено обладнання для відеоспостереження на телефони та інші пристрої, які використовували користувачі.

Раніше у Запорізькій області затримали 2 хакерів, які крали і продавали конфіденційні дані.

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