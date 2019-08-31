Аккаунт засновника Twitter зламали і публікували від його імені расистські висловлювання

Вчора ввечері, 30 серпня, невідомі зламали аккаунт засновника соціальної мережі Twitter Джека Дорсі і публікували від його імені образливі повідомлення. Про це повідомляє прес-служба Twitter .

Так, повідомляється, що на сторінці Дорсі опублікували близько 15 твітів з нецензурною лексикою та расистськими заявами.

Компанії Twitter все ж вдалося відновити доступ до аккаунту Дорсі.

Стало відомо, що невідомі отримали доступ до облікового запису завдяки номеру мобільного телефону, до якого була прив'язана сторінка. Телефон потрапив до рук зловмисників через контроль безпеки оператора мобільного зв'язку, що дозволило стороннім особам складати і відправляти твіти за допомогою текстових повідомлень з номера телефону".

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