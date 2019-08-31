З понеділка аеропорт "Київ" закриють на ремонт

Протягом 10 днів, з 2 по 12 вересня аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського не буде обслуговувати пасажирів. Про це повідомляє прес-служба аеропорту "Київ".

Так, повідомляється, що з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 року аеропорт буде закритий у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги.

Наголошується, що в цей період рейси авіакомпаній, що базуються в аеропорту "Київ", будуть обслуговуватися в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Рейси розподілять між терміналами D і F аеропорту "Бориспіль". З терміналу "D" будуть вилітати пасажири Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ, Belavia - Belarusian Airlines і LOT.

Також у терміналі F будуть обслуговувати рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропортах "Київ" "Запоріжжя" пройшли обшуки.

Раніше аеропорт "Київ" не працював, оскільки літак Belavia вилетів за злітно-посадочну смугу.