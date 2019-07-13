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13 июля 2019, суббота, 11:56 16117
Происшествия 2019-07-13T12:11:53+03:00
Українські Новини
Аэропорт "Киев" не работает: самолет Belavia вылетел за взлетно-посадочную полосу

Аэропорт "Киев" не работает: самолет Belavia вылетел за взлетно-посадочную полосу

Происшествие в аэропорту
Происшествие в аэропорту "Киев". Фото: Фейсбук/Андрей Воронов

Сегодня, 13 июля, аэропорт "Киев" приостановил работу из-за ночного инцидента: борт Belavia вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом в социальной сети Facebook сообщают пассажиры.

Так, Андрей Гулий пишет, что аэропорт "Киев" сейчас не работает.

"Самолет Belavia - Belarusian Airlines выехал за пределы полосы при посадке", - пишет Андрей Гулий. 

Также пользователи публикуют фотографии с места происшествия.

Происшествие в аэропорту Происшествие в аэропорту "Киев". Фото: Фейсбук/Андрей Воронов

Как сообщали Українські Новини, все авиакомпании переносят рейсы из "Жулян" в "Борисполь" на время ремонта.

Тем временем рейс из Киева в Ужгород закрыли через 2 месяца со дня запуска.

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