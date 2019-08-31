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31 серпня 2019, субота, 08:00 33
Силові структури 2019-08-31T11:00:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі український військовий загинув, виконуючи бойове завдання

На Донбасі український військовий загинув, виконуючи бойове завдання

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 30 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий, ще один отримав поранення. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", - зазначили в штабі.

Крім того, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з початку доби.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляли Українські Новини, під Широкіно бойовики скинули гранату з безпілотника: також під вогонь обстрілу потрапив у КПВВ "Майорське".

Також 26 серпня на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим тиші, в результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

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