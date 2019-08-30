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30 серпня 2019, пʼятниця, 23:06 8
Президент 2019-08-31T00:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі

Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді вивести Національну гвардію з підпорядкування МВС. Про це йдеться у внесеному президентом законопроекті 1007, розміщеному на сайті парламенту.

Зміни в ряд законів, що стосуються Нацгвардії, які запропоновані у цьому законопроекті, роблять Нацгвардію окремим силовим відомством, підлеглим тільки президенту. Передбачається, що безпосереднє керівництво Нацгвардією буде здійснювати її командувач, а президент - "спрямовувати діяльність".

"Командувач Національної гвардії України призначається на посаду і звільняється з посади президентом України", - йдеться в законопроекті, який-небудь контроль за цим призначенням з боку уряду або парламенту не передбачено.

Велика частина пропонованих у законопроекті змін прибирає законодавства яку-небудь зв'язок Нацгвардії з МВС.

Як повідомляли Українські Новини, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді планувала тимчасово призначити Арсена Авакова міністром внутрішніх справ у новому складі Кабінету Міністрів.

Увечері 28 серпня біля Офісу Президента відбулася попереджувальна акція "Аваков-чорт", мета якої - не допустити перепризначення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-яку державну посаду в оновлених органах влади.

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