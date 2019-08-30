У Києві на Майдані сталася пожежа

На Майдані в Києві була пожежа. Фото: "Страна"

На Майдані в Києві була пожежа. Фото: "Страна"

Увечері в п'ятницю, 30 серпня, близько 19:00 на Майдані незалежності в центрі Києва сталася пожежа. Про це повідомляє "Страна".

Густий дим валив з торговельного центру "Глобус", простору між будівлею Національної музичної академії і ТЦ. За версією очевидців, горів або склад, або сміттєвий бак, розташований в зазначеному місці.

Спочатку з вогнем боролася лише одна пожежна машина і рятувальники, однак на місце оперативно прибуло підкріплення, а також "швидка" і поліція. Даних про постраждалих на поточний момент немає.

На Майдані в Києві була пожежа. Фото: "Страна"

Раніше на Троєщині горіла будівля на березі озера. Там зберігався інвентар для відпочинку в альтанках.

У Києві сталася пожежа в п'ятиповерхівці, є загиблий і травмовані.