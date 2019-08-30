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30 серпня 2019, пʼятниця, 20:25 15
Політика 2019-08-30T22:15:02+03:00
Українські Новини
Новий міністр оборони тримає готівкою 400 тис. гривень і 200 тис. доларів

Новий міністр оборони тримає готівкою 400 тис. гривень і 200 тис. доларів

Андрій Загороднюк. Фото: facebook.com/andrew.zagorodnyuk
Андрій Загороднюк. Фото: facebook.com/andrew.zagorodnyuk

Міністр оборони Андрій Загороднюк задекларував 294 тис. гривень доходів і 400 тис. гривень і 200 тис. доларів готівки в 2018 році.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Також у Загороднюка є 11,7 тис. гривень на рахунку в "Райффайзен Банку Аваль".

При цьому його дружина Аліна Свідерська задекларувала 598 тис. гривень доходів, 100 тис. євро готівки, 92 тис. гривень і 16 тис. євро на рахунках в "Райффайзен Банку Аваль".

Новопризначений міністр має в Києві житловий будинок (375 кв.м) та земельну ділянку (1 000 кв. м).

У його сина Олексія також є земділянка площею 1 000 кв. м в Києві, а у дружини міністра у власності є 2 квартири - в Запоріжжі (78,9 кв. м) і в Києві (59,6 кв. м).

Загороднюк володіє автомобілем Toyota Land Cruiser 2010 року випуску за 520 тис. гривень, його дружина - Kia Sportage 2011 року випуску за 280 тис. гривень.

Загороднюк є кінцевим бенефіціаром 4 компаній: "Стрий-Інжиніринг", "Діскавері - Завод бурового обладнання", "Діскавері - бурове обладнання (Україна)", "Discovery Industrial Services Limited" (Лондон).

Крім цього, згідно з декларацією, у 2018 році він за сумісництвом обіймав оплачувану посаду консультанта в "Діскавері - бурове обладнання (Україна)".

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський призначив Давида Арахамию і Загороднюка Андрія членами спостережної ради державного концерну "Укроборонпром".

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