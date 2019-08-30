Зеленський пропонує Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і кнопкодавство

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування.

Про це йдеться в законопроекті №1027, зареєстрованому в парламенті 29 серпня, передають Українські Новини.

Президент відзначив законопроект як невідкладний.

Проектом закону передбачається внесення змін до статті 81 Конституції.

Згідно з законопроектом, депутатські повноваження будуть припинені у разі неперсонального голосування, якщо суд підтвердить цей факт.

Також Зеленський пропонує позбавляти мандата депутата у разі його відсутності без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або парламентських комітетів; у такому разі повноваження депутата припиняє Верховний Суд.

Також, відповідно до законопроекту, Верховна Рада припиняє повноваження депутата у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання і припинення його українського громадянства.

У разі смерті депутата, за наявності свідоцтва, його повноваження припиняються достроково за рішенням суду.

Проект закону передбачає оптимізацію роботи парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує Раді скоротити кількість депутатів Ради з 450 до 300.

У четвер, 29 серпня, депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.