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30 серпня 2019, пʼятниця, 19:40 8
Президент 2019-08-30T21:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський пропонує Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і кнопкодавство

Зеленський пропонує Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і кнопкодавство

Володимир Зеленський. Скріншот трансляції
Володимир Зеленський. Скріншот трансляції "Рада"

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування.

Про це йдеться в законопроекті №1027, зареєстрованому в парламенті 29 серпня, передають Українські Новини.

Президент відзначив законопроект як невідкладний.

Проектом закону передбачається внесення змін до статті 81 Конституції.

Згідно з законопроектом, депутатські повноваження будуть припинені у разі неперсонального голосування, якщо суд підтвердить цей факт.

Також Зеленський пропонує позбавляти мандата депутата у разі його відсутності без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або парламентських комітетів; у такому разі повноваження депутата припиняє Верховний Суд.

Також, відповідно до законопроекту, Верховна Рада припиняє повноваження депутата у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання і припинення його українського громадянства.

У разі смерті депутата, за наявності свідоцтва, його повноваження припиняються достроково за рішенням суду.

Проект закону передбачає оптимізацію роботи парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує Раді скоротити кількість депутатів Ради з 450 до 300.

У четвер, 29 серпня, депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.

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