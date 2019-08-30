Зеленський пропонує Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і кнопкодавство

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування.\r\nПро це йдеться в законопроекті №1027, зареєстрованому в парламенті 29 серпня, передають Українські Новини.\r\nПрезидент відзначив законопроект як невідкладний.\r\nПроектом закону передбачається внесення змін до статті 81 Конституції.\r\nЗгідно з законопроектом, депутатські повноваження будуть припинені у разі неперсонального голосування, якщо суд підтвердить цей факт.\r\nТакож Зеленський пропонує позбавляти мандата депутата у разі його відсутності без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або парламентських комітетів; у такому разі повноваження депутата припиняє Верховний Суд.\r\nТакож, відповідно до законопроекту, Верховна Рада припиняє повноваження депутата у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання і припинення його українського громадянства.\r\nУ разі смерті депутата, за наявності свідоцтва, його повноваження припиняються достроково за рішенням суду.\r\nПроект закону передбачає оптимізацію роботи парламенту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує Раді скоротити кількість депутатів Ради з 450 до 300.\r\nУ четвер, 29 серпня, депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.