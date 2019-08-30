Екс-главу Національного банку Валерію Гонтареву збив автомобіль в Лондоні.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центрі Лондона збила машина і я тепер у госпіталі", - повідомила Гонтарева.

При цьому вона додала, що поліція проводить розслідування – чи це нещасний випадок, чи почали реалізовуватися погрози.

Як повідомляли Українські Новини, Валерія Гонтарева заявляла, що Ігор Коломойський постійно погрожує їй.

Раніше українські ЗМІ побували в Лондоні і знайшли будинок на березі Темзи, де екс-голова Національного банку України, 54-річна Валерія Гонтарева, яка в жовтні минулого року переїхала до Великобританії і живе там разом із сином, живе в "маленькій" двокімнатній квартирі. Також молодший син Валерії Гонтаревої, яка проживає у Великобританії, вступив в Королівський коледж Лондона(king's College London).

Раніше суд відмовився змусити НАБУ відновити розслідування справи про відпочинок Гонтаревої на Мальдівах.

15 березня 2018 року Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку.