підписатися на розсилку
25 25.35
27.55 28.3
˟
30 серпня 2019, пʼятниця, 16:23 211
Політика 2019-08-30T16:35:48+03:00
Українські Новини
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні

Гонтареву збив автомобіль в Лондоні

Валерія Гонтарева
Валерія Гонтарева

Екс-главу Національного банку Валерію Гонтареву збив автомобіль в Лондоні.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центрі Лондона збила машина і я тепер у госпіталі", - повідомила Гонтарева.

При цьому вона додала, що поліція проводить розслідування – чи це нещасний випадок, чи почали реалізовуватися погрози.

Як повідомляли Українські Новини, Валерія Гонтарева заявляла, що Ігор Коломойський постійно погрожує їй.

Раніше українські ЗМІ побували в Лондоні і знайшли будинок на березі Темзи, де екс-голова Національного банку України, 54-річна Валерія Гонтарева, яка в жовтні минулого року переїхала до Великобританії і живе там разом із сином, живе в "маленькій" двокімнатній квартирі. Також молодший син Валерії Гонтаревої, яка проживає у Великобританії, вступив в Королівський коледж Лондона(king's College London).

Раніше суд відмовився змусити НАБУ відновити розслідування справи про відпочинок Гонтаревої на Мальдівах.

15 березня 2018 року Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку.

Більше новин про: НБУ ДТП Лондон Валерія Гонтарева ДТП в Лондоні

Архів
Новини
Причали 5 і 6 в порту Південний працюють у штатному режимі 17:00
Зеленський пропонує Раді скоротити кількість депутатів Ради з 450 до 300 16:46
Комплексна термосанація, яку провели у школі №263, дозволяє економити до 50% тепла, - Кличко 16:26
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
Міністр економіки Милованов задекларував квартиру в США 16:15
більше новин
Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП
Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49
Обмін полоненими завершився: звільнені українці повертаються до Києва 06:27
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Рада призначила міністром інфраструктури Криклія 02:04
Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні 08:00
більше новин
Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні 08:00
Сьогодні 5-а річниця Іловайської трагедії 06:00
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Рада має намір скасувати депутатську недоторканність 00:45
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok