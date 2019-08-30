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30 серпня 2019, пʼятниця, 15:12 16
Силові структури 2019-08-30T17:00:03+03:00
Українські Новини
В зоні ООС внаслідок обстрілу бойовиків загинув морпіх Савінов Сергій

В зоні ООС внаслідок обстрілу бойовиків загинув морпіх Савінов Сергій

Свічка пам'яті. Фото: wikipedia.org
Свічка пам'яті. Фото: wikipedia.org

Сьогодні, 30 серпня, поблизу населеного пункту Водяне, від обстрілів бойовиків загинув молодший сержант Савінов Сергій Васильович.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського в соціальній мережі Facebook

"Сьогодні, близько 09.00, поблизу населеного пункту Водяне, від ворожого обстрілу в бік позицій наших захисників, отримав несумісне з життям поранення наш побратим - молодший сержант Савінов Сергій Васильович.  Ворожа російська куля забрала життя морпіха, що боронив цілісність і суверенітет, мир та спокій в домівках українського народу", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, спочатку "хлібного перемир'я" 21 липня по 20 серпня на Донбасі, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули вісім українських військових, а ще 17 зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

Тим часом командування операції Об'єднаних сил (ООС) закривало контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" в Донецькій області через обстріли.

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