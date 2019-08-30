32-градусна спека не збирається відступати: прогноз погоди на останній день літа

31 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +25...+32 градуси.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\nНа півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +24...+31 градус; у Сумській області вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+31 градус.\r\nНа сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nНа півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+19 градусів, вдень +25...+31 градус.\r\nУ Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\n30 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик розповіла, якою буде погода перед останніми літніми вихідними.\r\nТакож з'явився прогноз погоди на осінь. Після аномальної спеки очікуються заморозки.