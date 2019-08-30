підписатися на розсилку
25 25.35
27.55 28.3
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • 32-градусна спека не збирається відступати: прогноз погоди на останній день літа
30 серпня 2019, пʼятниця, 13:16 17
Життя 2019-08-30T15:15:04+03:00
Українські Новини
32-градусна спека не збирається відступати: прогноз погоди на останній день літа

32-градусна спека не збирається відступати: прогноз погоди на останній день літа

Кіт. Фото: Портал Акцент
Кіт. Фото: Портал Акцент

31 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +25...+32 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +29...+31 градус.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +24...+31 градус; у Сумській області вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+31 градус.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+19 градусів, вдень +25...+31 градус.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +27...+29 градусів.

30 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик розповіла, якою буде погода перед останніми літніми вихідними.

Також з'явився прогноз погоди на осінь. Після аномальної спеки очікуються заморозки.

Більше новин про: Прогноз погоди Непогода в Україні погода в Києві погода в Одесі

Архів
Новини
П'ятирічний хлопчик, у якого були протипоказання до вакцинації, помер від кору 14:56
Дві квартири в Києві і мільйонні доходи: що задекларував віце-прем'єр з євроінтеграції Кулеба 14:51
Коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму, - прем'єр-міністр про регулювання цін на енергоносії 14:45
РФ можуть запросити на саміт G7 в 2020: Зеленський висловив стурбованість Макрону 14:23
Фото: portal.lviv.ua
Невідомі осквернили пам'ятники Бандері на честь 100-річчя ЗУНР у Львові 14:16
більше новин
Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП
Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49
Обмін полоненими завершився: звільнені українці повертаються до Києва 06:27
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Рада призначила міністром інфраструктури Криклія 02:04
Медведчук заявив, що Опозиційна платформа внесла до ВР "проект постанови про мир в Україні" 18:20
більше новин
Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні 08:00
Сьогодні 5-а річниця Іловайської трагедії 06:00
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Рада має намір скасувати депутатську недоторканність 00:45
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok