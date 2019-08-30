32-градусна спека не збирається відступати: прогноз погоди на останній день літа

Життя

3 1 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +25...+32 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +29...+31 градус.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +24...+31 градус; у Сумській області вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+31 градус.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+19 градусів, вдень +25...+31 градус.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +27...+29 градусів.

30 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик розповіла, якою буде погода перед останніми літніми вихідними.

Також з'явився прогноз погоди на осінь. Після аномальної спеки очікуються заморозки.