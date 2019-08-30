Жара до +32 и порывистый ветер: синоптик рассказала, какой будет погода перед последними летними выходными

Сегодня, 30 августа, над Украиной снова будет антициклон. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

"А это значит много солнца, чистого неба, сухого воздуха и слабого или максимум умеренного ветра. 30-го августа ветер ожидается юго-восточным и восточным, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня +25 +29 градусов, на западе и юге местами до +32, на северо-востоке - Сумщина, Харьковщина +22 +25 градусов", - написала синоптик.

Также синоптик отметила, что в Киеве 30-го августа ожидается сухая ясная погода. Температура воздуха ближайшей ночью +13 +16 градусов, днем ​​около +27 градусов.

Карта: Наталка Диденко/Фб

"В Киеве и окрестностях ночью и рано утром ветер будет южным, слабым, утром и до обеда юго-восточный, немного с порывами до 8-10 м/с, дальше днем ​​юго-восточный, умеренный, вечером - ближе к восточному, слабый", - отметила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, ранее появился прогноз погоды на осень. После аномальной жары ожидаются заморозки.

Тем временем июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.