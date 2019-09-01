З сьогоднішнього дня в метрополітені Києва можна будувати туалети,- Мінрегіонбуд

З 1 вересня в Київському метрополітені будуть будувати туалети. Фото:ru.tsn.ua

З 1 вересня в Київському метрополітені будуть будувати туалети. Фото:ru.tsn.ua

З 1 вересня 2019 в метро в Києві можна проектувати туалети - норми є обов'язковими для нового будівництва та реконструкції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства регіонального розвитку, передають Українські Новини.

"1 вересня 2019 року вступають у дію нові державні будівельні норми з проектування споруд метрополітенів - ДБН Ст. 2.3-7: 2018 "Метрополітени. Основні положення". Ними передбачено обов'язкові пристрої туалетів для пасажирів на вході і виході зі станцій при їх новому будівництві або реконструкції.", - йдеться в повідомленні.

Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг у відповідності з їх призначенням.

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе заявив, що під час нового будівництва або реконструкції санвузли обов'язково будуть передбачатися у межах вестибюля станції, тобто на вході і виході до них.

Проектування санвузлів повинно здійснюватися відповідно до вимог ДБН (державних будівельних норм) "Громадські будівлі і споруди" та ДБН "інклюзивність будівель і споруд" .

Пархаладзе зазначив, що зручності повинні бути доступні для всіх груп населення і враховувати потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Крім того, він додав, що в складних умовах при реконструкції станції можливо влаштовувати санвузли в суміщених підземних переходах поза шляхів евакуації або поруч зі станцією на поверхні землі. У таких випадках, згідно з новими ДБН, санвузли повинні мати окрему від метро систему побутової каналізації.

Як повідомляли Українські Новини, з 15 липня, дві станції Київського метрополітену повністю відмовилися від жетонів. Отже, на станції метро "Нивки" (вихід до пожежної частини) і станції "Іподром" з сьогоднішнього дня доступні тільки сучасні форми оплати.

Крім того, в метро скоро відмовляться від продажу безконтактних "зелених карт" для оплати проїзду слідом за відмовою від жетонів.