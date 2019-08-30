Долар раптово впав після тривалого зростання

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 серпня на 1,13% до 25,3155 UAH\/USD, курс купівлі – на 1,36% до 25,0255 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 5,32 коп. до 27,5932 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 7,94 коп. до 28,0668 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,0255\r\n25,3155\r\n27,5932\r\n28,0668\r\n3,46\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,1500\r\n25,5000\r\n27,8500\r\n28,5000\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,4500\r\n25,2200\r\n27,0000\r\n27,8500\r\n2,50\r\n3,73\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні становив 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП).\r\nТим часом в липні середня заробітна плата збільшилася порівняно з червнем на 1,7%, або на 188 гривень до 10 971 гривні на місяць.\r\nТакож Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 серпня – 1 вересня, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH\/USD.