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30 серпня 2019, пʼятниця, 10:55 13
Економіка 2019-08-30T12:00:02+03:00
Українські Новини
Долар раптово впав після тривалого зростання

Долар раптово впав після тривалого зростання

Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 серпня на 1,13% до 25,3155 UAH/USD, курс купівлі – на 1,36% до 25,0255 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 5,32 коп. до 27,5932 UAH/EUR, курс продажу знизився на 7,94 коп. до 28,0668 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,0255 25,3155 27,5932 28,0668 3,46 3,93
Максимальний 25,1500 25,5000 27,8500 28,5000 3,74 5,00
Мінімальний 24,4500 25,2200 27,0000 27,8500 2,50 3,73

Як повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні становив 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП).

Тим часом в липні середня заробітна плата збільшилася порівняно з червнем на 1,7%, або на 188 гривень до 10 971 гривні на місяць.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 серпня – 1 вересня, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH/USD.

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