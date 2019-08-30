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30 серпня 2019, пʼятниця, 11:02 14
Зовнішня політика 2019-08-30T11:45:02+03:00
Українські Новини
Макрон обговорив із Зеленським підготовку до зустрічі в "нормандському форматі" у вересні

Макрон обговорив із Зеленським підготовку до зустрічі в "нормандському форматі" у вересні

Зеленський і Макрон. Фото: АПУ
Зеленський і Макрон. Фото: АПУ

Президент Франції Еммануель Макрон привітав Президента Володимира Зеленського з формуванням нового складу Кабінету Міністрів і обговорив підготовку до зустрічі в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у вересні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента Франції про телефонну розмову Макрона з Зеленським 29 серпня, передають Українські Новини.

"Він привітав його з підтримкою, наданою Радою новому прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку і його уряду", - йдеться в повідомленні.

Макрон також обговорив із Зеленським підсумки переговорів з Президентом Росії Володимиром Путіним 19 серпня і саміту G7 24-26 серпня.

"У зв'язку з самітом глав держав і урядів "нормандського формату" у вересні він нагадав про спільне прагненні до швидкого прогресу щодо заходів безпеки та політичних заходів, необхідних для врегулювання конфлікту на сході України", - йдеться в повідомленні.

Сторони домовились з метою підготовки зустрічі в "нормандському форматі" регулярно контактувати в найближчі тижні.

На сайті Президента України відсутня інформація про розмову Зеленського з Макроном.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука і склад нового уряду.

Згідно з повідомленням прес-служби Президента, 28 серпня в ході телефонної розмови Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилися про попередню зустріч дипломатичних радників голів країн "нормандського формату" 2 вересня.

 

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