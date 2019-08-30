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30 серпня 2019, пʼятниця, 02:04 5
Кабмін 2019-08-30T02:45:01+03:00
Українські Новини
Рада призначила міністром інфраструктури Криклія

Рада призначила міністром інфраструктури Криклія

Владислав Криклій. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii
Владислав Криклій. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

Верховна Рада призначила на посаду міністра інфраструктури депутата від партії "Слуга Народу" Владислава Криклія.

За призначення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Криклій народився 23 листопада 1986 року в Києві.

Вищу освіту отримав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 2014 по 2015 рік обіймав посаду радника міністра внутрішніх справ з питань впровадження інформаційних технологій.

В 2015 році був начальником департаменту Державної автомобільної інспекції (ДАІ) МВС, а з листопада 2015 - головою Головного сервісного центру МВС.

Криклій пройшов у Раду від партії "Слуга Народу" за партійним списком.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня депутати 9-го скликання приступили до обов'язків.

Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника голови Офісу Президента з економічних питань Олексія Гончарука.

Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

Також Рада має намір скасувати депутатську недоторканність.

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