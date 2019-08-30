Рада призначила міністром інфраструктури Криклія

Верховна Рада призначила на посаду міністра інфраструктури депутата від партії "Слуга Народу" Владислава Криклія.

За призначення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Криклій народився 23 листопада 1986 року в Києві.

Вищу освіту отримав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 2014 по 2015 рік обіймав посаду радника міністра внутрішніх справ з питань впровадження інформаційних технологій.

В 2015 році був начальником департаменту Державної автомобільної інспекції (ДАІ) МВС, а з листопада 2015 - головою Головного сервісного центру МВС.

Криклій пройшов у Раду від партії "Слуга Народу" за партійним списком.

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