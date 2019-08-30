Рада призначила міністром інфраструктури Криклія

Верховна Рада призначила на посаду міністра інфраструктури депутата від партії "Слуга Народу" Владислава Криклія.\r\nЗа призначення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nКриклій народився 23 листопада 1986 року в Києві.\r\nВищу освіту отримав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.\r\nЗ 2014 по 2015 рік обіймав посаду радника міністра внутрішніх справ з питань впровадження інформаційних технологій.\r\nВ 2015 році був начальником департаменту Державної автомобільної інспекції (ДАІ) МВС, а з листопада 2015 - головою Головного сервісного центру МВС.\r\nКриклій пройшов у Раду від партії "Слуга Народу" за партійним списком.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 29 серпня депутати 9-го скликання приступили до обов'язків.\r\nВерховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника голови Офісу Президента з економічних питань Олексія Гончарука.\r\nВерховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.\r\nТакож Рада має намір скасувати депутатську недоторканність.