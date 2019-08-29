Новосад очолила міністерство науки і освіти

Верховна Рада призначила міністром науки і освіти депутата від фракції "Слуга народу" Анну Новосад.\r\nЗа відповідне рішення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nНовосад народилася 28 липня 1990 року, навчалася в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".\r\nВ 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в Університеті Маастрихта, Нідерланди.\r\nЄ стипендіатом Фонду Відкритого Суспільства.\r\nПротягом 2012-2013 років стажувалася в аналітичних центрах Іспанії та Чехії, учасник українсько-канадської парламентської програми.\r\nВ Міносвіти працює з 2014 року.\r\nОбіймала посаду радника міністра, керівника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН.\r\nЗ грудня 2017 року – генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції при міністерстві.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Лілія Гриневич пропонувала виділити 25 млрд гривень у 2020 для підвищення зарплат вчителям.\r\n29 серпня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.