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Кабмін 2019-08-30T00:15:01+03:00
Українські Новини
Новосад очолила міністерство науки і освіти

Новосад очолила міністерство науки і освіти

Анна Новосад. Фото: facebook.com/anja.novosad
Анна Новосад. Фото: facebook.com/anja.novosad

Верховна Рада призначила міністром науки і освіти депутата від фракції "Слуга народу" Анну Новосад.

За відповідне рішення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Новосад народилася 28 липня 1990 року, навчалася в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

В 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в Університеті Маастрихта, Нідерланди.

Є стипендіатом Фонду Відкритого Суспільства.

Протягом 2012-2013 років стажувалася в аналітичних центрах Іспанії та Чехії, учасник українсько-канадської парламентської програми.

В Міносвіти працює з 2014 року.

Обіймала посаду радника міністра, керівника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН.

З грудня 2017 року – генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції при міністерстві.

Як повідомляли Українські Новини, Лілія Гриневич пропонувала виділити 25 млрд гривень у 2020 для підвищення зарплат вчителям.

29 серпня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

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