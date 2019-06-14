Гриневич пропонує виділити 25 млрд гривень у 2020 для підвищення зарплат вчителям

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич виступає за збільшення фінансування Міносвіти на 25 млрд гривень у 2020 році для підвищення зарплат вчителям.

Про це йдеться в повідомленні Міносвіти, передають Українські Новини.

Міносвіти підготувало реформу оплати праці вчителів для вирівнювання дисбалансу в оплаті праці педагогічних працівників, зокрема між молодими і досвідченими вчителями, між вчителями і дошкільними вихователями.

У повідомленні наголошується, що Гриневич представила проект реформи прем'єр-міністру Володимиру Гройсману і той висловив готовність її підтримати.

На думку Гриневич, через дострокові вибори Верховної Ради впровадження цього підвищення зарплат під загрозою, так як держбюджет і освітні закони приймаються в парламенті та обрання нової Ради передбачає формування нового уряду.

Для підвищення зарплат педагогам у 2020 році будуть потрібні додатково 25 млрд гривень, в цілому для впровадження змін фінансування освіти потрібно збільшувати поетапно до 2023 року з тим щоб вийти на розмір мінімальної зарплати педагога на рівні 4 прожиткових мінімумів.

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