Міністерство ТОТ і у справах ветеранів очолила Коляда (Гаврилюк)

Верховна Рада призначила Оксану Коляду (Гаврилюк) міністром з питань тимчасово окупованих територій, у справах ветеранів і внутрішньо переміщених осіб

За призначення нового складу Кабінету Міністрів, в тому числі призначення Коляди, проголосував 281 депутат при 226 мінімально необхідних, передають Українські Новини.

Коляда до цього обіймала посаду заступника міністра у справах ветеранів.

Раніше вона 2,5 роки очолювала прес-службу Міноборони, а також працювала у благодійному фонді "Інформаційно-ресурсний центр".

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" мала намір ліквідувати комітет Верховної Ради у справах ветеранів.

Після чого Зеленський виступив проти ліквідації міністерства у справах ветеранів і просить ветеранів запропонувати кандидатуру міністра.

Раніше Кабмін ліквідував Держслужбу ветеранів та учасників АТО і створив Держслужбу ветеранів.