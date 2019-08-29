Міністерство ТОТ і у справах ветеранів очолила Коляда (Гаврилюк)

Верховна Рада призначила Оксану Коляду (Гаврилюк) міністром з питань тимчасово окупованих територій, у справах ветеранів і внутрішньо переміщених осіб\r\nЗа призначення нового складу Кабінету Міністрів, в тому числі призначення Коляди, проголосував 281 депутат при 226 мінімально необхідних, передають Українські Новини.\r\nКоляда до цього обіймала посаду заступника міністра у справах ветеранів.\r\nРаніше вона 2,5 роки очолювала прес-службу Міноборони, а також працювала у благодійному фонді "Інформаційно-ресурсний центр".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" мала намір ліквідувати комітет Верховної Ради у справах ветеранів.\r\nПісля чого Зеленський виступив проти ліквідації міністерства у справах ветеранів і просить ветеранів запропонувати кандидатуру міністра.\r\nРаніше Кабмін ліквідував Держслужбу ветеранів та учасників АТО і створив Держслужбу ветеранів.