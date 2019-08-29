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29 серпня 2019, четвер, 22:31 16
Політика 2019-08-29T23:45:01+03:00
Українські Новини
Міністерство ТОТ і у справах ветеранів очолила Коляда (Гаврилюк)

Міністерство ТОТ і у справах ветеранів очолила Коляда (Гаврилюк)

Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда

Верховна Рада призначила Оксану Коляду (Гаврилюк) міністром з питань тимчасово окупованих територій, у справах ветеранів і внутрішньо переміщених осіб

За призначення нового складу Кабінету Міністрів, в тому числі призначення Коляди, проголосував 281 депутат при 226 мінімально необхідних, передають Українські Новини.

Коляда до цього обіймала посаду заступника міністра у справах ветеранів.

Раніше вона 2,5 роки очолювала прес-службу Міноборони, а також працювала у благодійному фонді "Інформаційно-ресурсний центр".

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" мала намір ліквідувати комітет Верховної Ради у справах ветеранів.

Після чого Зеленський виступив проти ліквідації міністерства у справах ветеранів і просить ветеранів запропонувати кандидатуру міністра.

Раніше Кабмін ліквідував Держслужбу ветеранів та учасників АТО і створив Держслужбу ветеранів.

Більше новин про: МінТОТ Міністерство у справах ветеранів Рада 9 скликання Оксана Коляда (Гаврилюк)

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