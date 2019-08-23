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23 августа 2019, пятница, 11:09 180
Кабмин 2019-08-23T13:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленский не ликвидирует министерство по делам ветеранов и просит помочь выбрать министра

Зеленский не ликвидирует министерство по делам ветеранов и просит помочь выбрать министра

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский выступает против ликвидации министерства по делам ветеранов и просит ветеранов предложить кандидатуру министра.

Об этом он сказал на международном ветеранском форуме, передают Українськi Новини.

"Первое и самое главное: министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация, позорные слухи. Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы. Что не работает и что нужно срочно менять... Мы ждем от вас кандидатуру - я не хочу сам ее выбирать - я хочу, чтобы вы нам дали кандидатуру, которая является авторитетом и действительно может возглавить министерство", - сказал он.

По его словам, несмотря на то, что комитет Верховной Рады по делам ветеранов будет объединен с другим, это не повлияет на его функционал.

"Уверяю, что новая Верховная Рада будет делать все необходимое для защиты ваших прав", - добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский намерен создать при Офисе Президента Совет волонтеров и назначить уполномоченного по вопросам волонтеров.

При этом он уверен, что эффективность не зависит от количества государственных органов.

Как сообщали Українськi Новини, 40 ветеранских организаций просят Верховную Раду сохранить парламентский комитет по делам ветеранов и инвалидов.

А вот политическая партия "Слуга народа" намерена ликвидировать комитет Верховной Рады по делам ветеранов.

Ранее Кабмин ликвидировал Госслужбу ветеранов и участников АТО и создалГосслужбу ветеранов.

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