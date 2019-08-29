"Х#й їм в жопу": "слуга народу" Радуцький пояснив скандальну перепуску про міністра охорони здоров'я

Новообраний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" та позаштатний радник президента Михайло Радуцький під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради вів листування про кандидатів на пост глави Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє "Цензор.Нет".

"Моя людина Зоряна Черненко", - написав Радуцький.

"А то всы п#здять, що Супрун", - дістав він у відповідь.

"Х#й їм в жопу!!!" - відреагував Радуцький.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що главою МОЗ може стати Зоряна Черненко. Зоряна Черненко - голова правління Української медико-правової асоціації. Провідний експерт в "Реанімаційному пакеті реформ" з питань медичної реформи. Директор громадської організації "Форум здоров'я і член Всесвітньої Асоціації медичного права.

Пізніше Радуцький відреагував на новину щодо його листування з приводу кандидатури на пост глави МОЗ.

"Бл#ть", - констатує співрозмовник нардепа.

"Ага, їм треба спробувати зняти", - пише Радуцький.

"Не чіпайте", - радять йому.

"Я про Цензор", - уточнює Радуцький.

"Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти. Тільки якщо у вас там чудові стосунки", - пояснили новоспеченому депутату.

Радуцький пояснив своє емоційне листування з застосуванням нецензурних слів тим, що кілька днів ширяться чутки про те, що він нібито підтримує кандидатуру Уляни Супрун на посаду голови МОЗ, але це не так, сказав він журналістам.

"Це була особиста переписка. Мене три дні звинувачують, що нібито підтримую кандидатуру Супрун, а я не підтримую. Я три доби чую: "Ти підтримуєш Супрун, ми не за це голосували", - зазначив Радуцький.

Він додав, що кандидатуру міністра охорони здоров'я внесе майбутній прем'єр міністр, а під час консультацій фракції СН була підтримана кандидатура Зоряни Черненко.

"Думаю, справа не в тому, яку фразу я сказав, обговорюючи цю ситуацію. Думаю, що більший резонанс викликали прізвища, а не слова, які я при цьому вжив. Для нас важливо, що Черненко розуміє, що корупції не має і відкату в реформі теж бути не має", - сказав він.

При цьому Радуцький підкреслив, що він дуже добре ставиться до Супрун, але вважає, що сьогодні МОЗ потрібно нове обличчя, яке "виправить низку недоліків в її роботі".

Він також уточнив, що нова влада буде продовжувати медреформу, розпочату ще за міністра Квіташвілі.

Говорячи про досягнення Супрун, він позитивно оцінив реформу первинної медицини, а також запровадження фінансових гарантій. Однак, на його думку, в частині фінансових гарантій багато речей потрібно уточнити або оновити. Зокрема, питання сооплати.

Нагадаємо, раніше Радуцький заявив, що внаслідок аудиту закупівель ліків в Україні Уляну Супрун можуть і посадити.