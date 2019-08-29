Рада обрала першим віце-спікером Стефанчука

Использованы раз: 4 Последний раз: 22.08.2019 Руслан Стефанчук. Фото: Yan Dobronosov/Facebook Руслан Стефанчук

Использованы раз: 4 Последний раз: 22.08.2019 Руслан Стефанчук. Фото: Yan Dobronosov/Facebook Руслан Стефанчук

Верховна Рада обрала депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту.

За проголосували 330 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Стефанчуку 43 роки, він народився в Тернополі.

Він адвокат, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук.

З 2011 по 2013 рік працював завідувачем відділу проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Ради.

До 2019 року займався виключно науковою діяльністю, працював у Хмельницькому університеті управління та в Національній академії прокуратури України.

З 21 травня 2019 року займає посаду представника Президента в Раді.

Як повідомляли Українські Новини, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова.