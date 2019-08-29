Рада обрала першим віце-спікером Стефанчука

Верховна Рада обрала депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту.\r\nЗа проголосували 330 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nСтефанчуку 43 роки, він народився в Тернополі.\r\nВін адвокат, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук.\r\nЗ 2011 по 2013 рік працював завідувачем відділу проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Ради.\r\nДо 2019 року займався виключно науковою діяльністю, працював у Хмельницькому університеті управління та в Національній академії прокуратури України.\r\nЗ 21 травня 2019 року займає посаду представника Президента в Раді.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова.