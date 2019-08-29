Сьогодні, 29 серпня, станом на 8:40 ранку сотні журналістів і представників різних ЗМІ вишикувалися в чергу в очікуванні першого засідання Верховної Ради 9 скликання. В акредитації на засідання попереджали, що в ложу пустять тільки фотографів та відео операторів, а друкарські залишаться на 3 поверсі.

"Ложа преси на балконі сесійної зали резервується для телеоператорів та фотографів. Журналісти будуть працювати у кулуарах третього поверху", - говорилося в повідомленні на сайті ВРУ.

На фото можна спостерігати, як серед представників різних мас-медіа утворилася черга. Журналістам був закритий вхід на засідання Парламенту. Журналісти спостерігають за засіданням по трансляції, однак звук працює.

Чергу журналістів на засідання Верховної Ради 9 скликання

Проте, в такій ситуації опинилися не тільки представники мас-медіа. Народні депутати під час отримання посвідчень утворили чергу, яка з трудом рухалася.

Чергу депутатів.

Чергу депутатів біля входу у Верховну Раду.

Крім того, депутати відвідали їдальню у Верховній Раді, середня вартість страв у якої варіюється від 20 до 175 гривень. Ціна салатів становить від 22 гривень. В якості основних страв депутатам пропонують картопляні зрази з м'ясом за 58,6 гривні, біфштекс – 74,8 гривні, борщ з яловичиною – 45,7 гривні.

З більш дорогих страв в наявності є люля-кебаб – 80,4 гривні і філе сьомги – 174,4 гривні. За словами журналіста Ельдара Сарахмана, нові депутати кажуть, що в їдальні Ради подають не дуже смачну їжу.

Як повідомляли Українські Новини, Парубій відкрив урочисте засідання Ради за участю Зеленського та 4 екс-президентів. На урочистому засіданні присутні Президент Володимир Зеленський, колишній Президента Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман члени уряду, колишні Президента, екс-спікери Ради, голова Цвк.

Крім того, обраний депутатом Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив журналістам, що допускає продовження першого засідання парламенту до ранку 30 серпня.

"Ну ми так будемо до ранку, а у вас (журналістів) завжди є вибір - працювати чи відпочивати", - сказав він.