підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 серпня 2019, четвер, 16:37 20
Верховна Рада і партії 2019-08-29T17:45:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: Верховна Рада переповнена чергами з усіх сторін

Фото дня: Верховна Рада переповнена чергами з усіх сторін

Сьогодні, 29 серпня, станом на 8:40 ранку сотні журналістів і представників різних ЗМІ вишикувалися в чергу в очікуванні першого засідання Верховної Ради 9 скликання. В акредитації на засідання попереджали, що в ложу пустять тільки фотографів та відео операторів, а друкарські залишаться на 3 поверсі.

"Ложа преси на балконі сесійної зали резервується для телеоператорів та фотографів. Журналісти будуть працювати у кулуарах третього поверху", - говорилося в повідомленні на сайті ВРУ.

На фото можна спостерігати, як серед представників різних мас-медіа утворилася черга. Журналістам був закритий вхід на засідання Парламенту. Журналісти спостерігають за засіданням по трансляції, однак звук працює.

Черга журналістів на засідання Верховної Ради 9 скликанняЧергу журналістів на засідання Верховної Ради 9 скликання

Проте, в такій ситуації опинилися не тільки представники мас-медіа. Народні депутати під час отримання посвідчень утворили чергу, яка з трудом рухалася.

Чергу депутатів.

Черга депутатів біля входу у Верховну Раду.Чергу депутатів біля входу у Верховну Раду.

 

Крім того, депутати відвідали їдальню у Верховній Раді, середня вартість страв у якої варіюється від 20 до 175 гривень. Ціна салатів становить від 22 гривень. В якості основних страв депутатам пропонують картопляні зрази з м'ясом за 58,6 гривні, біфштекс – 74,8 гривні, борщ з яловичиною – 45,7 гривні.

З більш дорогих страв в наявності є люля-кебаб – 80,4 гривні і філе сьомги – 174,4 гривні. За словами журналіста Ельдара Сарахмана, нові депутати кажуть, що в їдальні Ради подають не дуже смачну їжу.

Як повідомляли Українські Новини, Парубій відкрив урочисте засідання Ради за участю Зеленського та 4 екс-президентів. На урочистому засіданні присутні Президент Володимир Зеленський, колишній Президента Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман члени уряду, колишні Президента, екс-спікери Ради, голова Цвк.

Крім того, обраний депутатом Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив журналістам, що допускає продовження першого засідання парламенту до ранку 30 серпня.

"Ну ми так будемо до ранку, а у вас (журналістів) завжди є вибір - працювати чи відпочивати", - сказав він.

Більше новин про: Верховна Рада засідання Верховної Ради

Архів
Новини
Рада призначила прем'єром Гончарука 17:47
72% киян вважають, що президент не має права нав'язувати їм міського голову, – опитування Рейтинг 17:37
Зеленський назвав умову, за якої готовий розпустити Раду 17:29
Прокуратура вимагає скасувати рішення про затвердження оновленого Генплану Ірпеня 17:17
Зеленський пропонує відстрочити накладення штрафів на євробляхерів 17:04
більше новин
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
ЗМІ назвали головних претендентів на посаду міністра інфраструктури 14:19
"Центренерго" профінансує запуск нової лави на держшахті "Капітальна" на Донбасі на 50 млн гривень 10:15
більше новин
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань 19:57
Богатирьову затримали в Борисполі після прильоту з Мінська 20:15 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok