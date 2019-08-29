Молоко може подорожчати на 3%, сметана - на 10% до кінця року

Асоціація виробників молока (АВМ) прогнозує підвищення ціни на молоко питне в межах 3%, на сметану та сир - 7-10% до кінця 2019 року.

Про це повідомила віце-президент асоціації Ганна Лавренюк в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

За її словами, одним із факторів підвищення є падіння промислового поголів'я молочних корів.

Так, АПМ прогнозує скорочення поголів'я на 2,7%, або на 0,04 млн голів, до 1,45 млн голів у 2019 році порівняно з 2018 роком.

"Ми маємо абсолютно прогнозоване скорочення поголів'я корів як у промисловому, так і присадибному секторі... В 2019 році ми бачимо дуже стрімке скорочення промислового поголів'я на молочних товарних фермах", - сказала вона.

Зокрема, за її оцінками, за 1-е півріччя 2019 року промисловий сектор втратив близько 10 тис. корів.

Лавренюк підкреслила, що різке скорочення поголів'я почалося з березня, і пов'язує це з активним обговоренням в Міністерстві аграрної політики і продовольства питання негайного старту ринку землі.

На її думку, низка господарств почала скорочення молочного напряму бізнесу для акумуляції засобів на скупівлю земель.

АПМ заявила, що ці фактори вплинули на підвищення цін на молочні продукти в середньому в серпні на 3% порівняно з червнем-липнем, і прогнозує подорожчання ще на 2% на початок вересня.

При цьому Лавренюк зазначила, що до жовтня не очікується значного зростання цін на молоко-сировину.

"У цьому році у нас була безпрецедентна ситуація для українського ринку - не було сезону високого молока. Традиційно влітку є перевиробництво молока, що сприяє зниженню ціни на закупівлю сировини. Проте в цьому році такого не сталося, і ціна стала відновлюватися не в кінці липня, а ще в кінці травня - на початку червня. Значить, пікове зростання ціни вже відбулося, а наступне можливе, але вже в жовтні", - прокоментувала вона.

За її словами, на зміну ціни на сировину вплине курс гривні і ситуація з падінням молочної галузі.

Крім того, асоціація вважає, що негативно впливає на стан галузі високе податкове навантаження порівняно з європейськими країнами.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на молочні продукти підвищується швидше, ніж в 2018 році.

За рік середня вартість вареників зросла на 12%.