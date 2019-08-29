Зеленський пропонує Раді призначити прем'єром Гончарука

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді призначити прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.

Відповідний проект постанови зареєстрований у Раді в четвер під №1022, передають Українські Новини.

Гончаруку 35 років.

28 травня він був призначений заступником глави Адміністрації Президента, а 25 червня, після реорганізації Адміністрації – переведений на посаду заступника керівника Офісу Президента.

До цього Гончарук був головою фінансується Європейським Союзом експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Раніше він був президентом громадської організації "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам", заступником генерального директора Першої української індустріально-інвестиційної компанії", керуючим партнером юридичної фірми " Constructive Lawyers, головою юридичного відділу інвестиційної компанії Prior-Invest.

Також Гончарук був радником колишнього міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка (в уряді Арсенія Яценюка) та першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва (в уряді Володимира Гройсмана).

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, проте продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.

Українські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посилання.