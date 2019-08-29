Короткочасні дощі і спека: прогноз погоди на 30 серпня

30 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+33 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +29...+31 градус.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +30...+32 градуси.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, у Чернігівській і Сумській областях +5...+12 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +23...+30 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, в Одеській області +14...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів.

29 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

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