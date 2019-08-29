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29 серпня 2019, четвер, 14:23 24
Політика 2019-08-29T15:15:02+03:00
Українські Новини
За екс-міністра охорони здоров'я Богатирьову внесли 6 млн гривень застави, але вона ще в СІЗО, - адвокат

За екс-міністра охорони здоров'я Богатирьову внесли 6 млн гривень застави, але вона ще в СІЗО, - адвокат

Раїса Богатирьова. Фото: old.moz.gov.ua
Раїса Богатирьова. Фото: old.moz.gov.ua

За колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову внесено заставу в розмірі 6 млн гривень, але вона ще в СІЗО.Про це Українським Новинам повідомив адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв.

Питання знаходиться в процесі", - сказав він. За його словами, заставу внесли, але Богатирьова поки ще в СІЗО. Він не уточнив, хто зробив за неї заставу.

Пізніше стало відомо,що запорука була внесена народним депутатом від "Опозиційного блоку" Вадимом Новинським. Про це повідомляє Telegram "Klymenko Time".

Скріншот:Telegram/Klymenko Time

Новинський вважає, що справа розвалиться, "як і всі справи проти старої влади".

Він додав, що до нового скликання Верховної Ради відноситься зі стриманим оптимізмом і заявив, що проголосує за скасування недоторканності . "Ходжу без неї три роки і їсти не перестав", — уточнив Новинський.

Як повідомляли Українські Новини, у 2015 році суд дозволив заарештувати підозрюваного в корупції Богатирьову.

27 серпня Богатирьову затримали в аропорту Борисполя після прильоту з Мінська.

29 серпня вона заявила, що повернулася в Україну сама після закінчення періоду післяопераційної реабілітації. Екс-міністр зазначила, що не буде переховуватися від слідства і з'явиться в суд на першу вимогу.

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