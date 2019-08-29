За екс-міністра охорони здоров'я Богатирьову внесли 6 млн гривень застави, але вона ще в СІЗО, - адвокат

За колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову внесено заставу в розмірі 6 млн гривень, але вона ще в СІЗО.Про це Українським Новинам повідомив адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв.\r\nПитання знаходиться в процесі", - сказав він. За його словами, заставу внесли, але Богатирьова поки ще в СІЗО. Він не уточнив, хто зробив за неї заставу.\r\nПізніше стало відомо,що запорука була внесена народним депутатом від "Опозиційного блоку" Вадимом Новинським. Про це повідомляє Telegram "Klymenko Time".\r\nСкріншот:Telegram\/Klymenko Time\r\nНовинський вважає, що справа розвалиться, "як і всі справи проти старої влади".\r\nВін додав, що до нового скликання Верховної Ради відноситься зі стриманим оптимізмом і заявив, що проголосує за скасування недоторканності . "Ходжу без неї три роки і їсти не перестав", — уточнив Новинський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у 2015 році суд дозволив заарештувати підозрюваного в корупції Богатирьову.\r\n27 серпня Богатирьову затримали в аропорту Борисполя після прильоту з Мінська.\r\n29 серпня вона заявила, що повернулася в Україну сама після закінчення періоду післяопераційної реабілітації. Екс-міністр зазначила, що не буде переховуватися від слідства і з'явиться в суд на першу вимогу.