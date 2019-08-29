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29 серпня 2019, четвер, 14:12 30
Верховна Рада і партії 2019-08-29T15:15:02+03:00
Українські Новини
Рахманін став головою фракції "Голос"

Рахманін став головою фракції "Голос"

Сергій Рахманін. Фото: goloszmin.org
Сергій Рахманін. Фото: goloszmin.org

Парламентська фракція партії "Голос" призначила головою фракції Сергія Рахманіна, а заступником голови - Ярослава Залізняка. Про це повідомляє прес-служба партії "Голос".

"До обрання народним депутатом України Сергій Рахманін був політичним журналістом, першим заступником головного редактора газети "Дзеркало тижня", де пропрацював останні 20 років. У журналістиці загалом - понад 30 років. Був свідком багатьох ключових для незалежної України подій від конституційної ночі 1996 року - до артилерійських обстрілів на Сході. Всі ці роки супроводжував розвиток держави грунтовної аналітикою, яка стала обов'язковим джерелом інформації для тих, хто хоче орієнтуватися в українській політичній ситуації", - йдеться на сайті партії.

Ярослав Залізняк був радником у складі стратегічної консультативної групи з підтримки реформ в Україні (SAGSUR) і радником прем'єр-міністра щодо парламентських відносин. Мобілізував народних депутатів до голосування щодо законопроектів, в тому числі - реформу державних закупівель ProZorro, медичну реформу, дерегуляції бізнесу та  інші.

Він також увійшов до складу тимчасової президії нового парламенту.


Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.

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