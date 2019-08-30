Спека до +32 і поривчастий вітер: синоптик розповіла, якою буде погода перед останніми літніми вихідними

Сьогодні, 30 серпня, над Україною знову буде антициклон. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.\r\n"А це значить багато сонця, чистого неба, сухого повітря і слабкого або максимум помірного вітру. 30-го серпня вітер очікується південно-східним і східним, 3-8 метрів в секунду. Температура повітря протягом дня +25 +29 градусів, на заході та півдні місцями до +32, на північному сході - Сумщина, Харківщина +22 +25 градусів", - написала синоптик.\r\nТакож синоптик зазначила, що у Києві 30-го серпня очікується суха ясна погода. Температура повітря найближчої ночі +13 +16 градусів, вдень близько +27 градусів.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Фейсбук\r\n"У Києві і околицях вночі і рано вранці вітер буде південним, слабким, зранку і до обіду південно-східний, трохи з поривами до 8-10 м\/с, далі вдень південно-східний, помірний, увечері - ближче до східного, слабкий", - зазначила Діденко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше з'явився прогноз погоди на осінь. Після аномальної спеки очікуються заморозки.\r\nТим часом липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.