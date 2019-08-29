Тищенко не зміг відповісти на питання про Іловайську трагедію і образився на журналістку

Депутат Верховної Ради дев'ятого скликання від партії "Слуга народу" Микола Тищенко під час розмови з журналісткою Радіо Свобода не зміг пригадати, яка подія сталася 29 серпня 2014 року. Відео опубліковане на відеохостингу Youtube.

Так, Тищенко відмовився надалі зовсім спілкуватися з журналістами Радіо Свобода.

Під час спілкування з Миколою Тищенком вранці біля Стіни пам'яті, присвяченої трагічним подіям 2014 року в Іловайську, журналістка кілька разів запитала у депутата, чи знає він, що саме сталося 29 серпня 2014 року.

"Ми вирішили (покласти квіти) як депутати, сьогодні ми приймаємо присягу, саме тому ми тут, щоб це був сакральний для нас усіх день, це день відповідальності, щоб всі відчували, для чого ми прийшли, а ми прийшли, щоб змінювати державу", - заявив Тищенко.

При цьому Тищенко заявив, що знає про Іловайську трагедію.

Як повідомляли Українські Новини, 24 серпня, в День незалежності, на Ході гідності Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, який буде відзначатися щорічно 29 серпня.

Тим часом 29 серпня виповнюється п'ять років з моменту Іловайської трагедії.