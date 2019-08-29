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29 серпня 2019, четвер, 10:10 43
Верховна Рада і партії 2019-08-29T12:15:02+03:00
Українські Новини
Парубій відкрив урочисте засідання нової Ради

Парубій відкрив урочисте засідання нової Ради

Верховна Рада відкрила урочисте засідання з нагоди складення присяги депутатами нового, 9-го скликання.

Про це оголосив голова парламенту попереднього скликання Андрій Парубій, передають Українські новини.

"Урочисте засідання з нагоди складення присяги новообраними народними депутатами оголошую відкритим", - сказав він.

На урочистому засіданні присутні Президент Володимир Зеленський, колишні Президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, прем'єрміністр Володимир Гройсман, урядовці, ексспікери Ради, голова ЦВК.

Також в урочистому засіданні беруть участь представники Конституційного Суду, Генеральної прокуратури, представники дипломатичного корпусу, релігійні діячі.

Засідання розпочалося з виконання гімну та вшанування пам'яті українців, які загинули, захищаючи нашу державу від російської агресії.

Присягу зачитає найстарший депутат Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя").

Після зачитування присяги в урочистому засіданні буде оголошено перерву, протягом якого депутати поставлять підписи під її текстом і приступлять тим самим до своїх обов'язків.

Також вони отримають депутатські посвідчення і персональні картки для голосування.

Після цього буде відкрито першу сесію Ради 9-го скликання.

Підготовча група погодила, що сесію відкриє її голова Дмитро Разумков.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Тим часом перше засідання новообраного парламенту може затягнутися до ранку.

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