Парубій відкрив урочисте засідання нової Ради

Верховна Рада відкрила урочисте засідання з нагоди складення присяги депутатами нового, 9-го скликання.\r\nПро це оголосив голова парламенту попереднього скликання Андрій Парубій, передають Українські новини.\r\n"Урочисте засідання з нагоди складення присяги новообраними народними депутатами оголошую відкритим", - сказав він.\r\nНа урочистому засіданні присутні Президент Володимир Зеленський, колишні Президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, прем'єрміністр Володимир Гройсман, урядовці, ексспікери Ради, голова ЦВК.\r\nТакож в урочистому засіданні беруть участь представники Конституційного Суду, Генеральної прокуратури, представники дипломатичного корпусу, релігійні діячі.\r\nЗасідання розпочалося з виконання гімну та вшанування пам'яті українців, які загинули, захищаючи нашу державу від російської агресії.\r\nПрисягу зачитає найстарший депутат Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя").\r\nПісля зачитування присяги в урочистому засіданні буде оголошено перерву, протягом якого депутати поставлять підписи під її текстом і приступлять тим самим до своїх обов'язків.\r\nТакож вони отримають депутатські посвідчення і персональні картки для голосування.\r\nПісля цього буде відкрито першу сесію Ради 9-го скликання.\r\nПідготовча група погодила, що сесію відкриє її голова Дмитро Разумков.\r\nУкраїнські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.\r\nТим часом перше засідання новообраного парламенту може затягнутися до ранку.