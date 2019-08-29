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29 серпня 2019, четвер, 10:11 17
Нерухомість 2019-08-29T12:15:02+03:00
Українські Новини
У 1 півріччі введення житла в експлуатацію виросно на половину

У 1 півріччі введення житла в експлуатацію виросно на половину

Будівництво Фото: litsa.com.ua
Будівництво Фото: litsa.com.ua

В Україні продовжують зростати обсяги зданого житла: у січні-червні порівняно з аналогічним періодом 2018 року введення в експлуатацію житлової нерухомості підвищилося на 50,6% до 4,911 млн кв. м.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, передають Українські Новини.

У міністерстві таке зростання обсягів введення в експлуатацію пов'язують із прийнятим у 2018 році законом про будівельну амністію, який дозволив узаконити самовільно збудовані приватні та дачні будинки за спрощеною процедурою.

Так, за 1-е півріччя було введено в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 369,1 тис. кв. м, що на 89% більше порівняно з 1-м півріччям 2018 року.

У містах було прийнято в експлуатацію 2,887 млн кв. м житла (58,8% від загальної кількості), у сільській місцевості - 2,024 млн кв. м (41,2%).

42% від загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в багатоквартирних будинках, 58% - в індивідуальних будинках.

Лідерами за обсягом введеного в експлуатацію житла у січні-березні стали Київська (684,3 тис. кв. м), Львівська (632,9 тис. кв. м), Одеська (474,8 тис. кв. м) і Івано-Франківська (431,6 тис. кв. м) області, а також Київ (430,6 тис. кв. м).

Як повідомляли Українські Новини, голова Держархбудінспекції Кузьмін не пройшов випробувальний термін.

В 2018 введення в експлуатацію житла знизився на 14,9% до 8,7 млн кв. м.

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